As transmissões ao vivo na plataforma Discord continuam suspensas no Brasil. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados rejeitou, por unanimidade, o recurso apresentado pela empresa para retomar a funcionalidade.

A suspensão veio após a agência considerar que o Discord falha em controlar o acesso de menores de idade e barrar transmissões de conteúdos criminosos. Cenário que permitiu que uma menina tirasse a própria a vida em uma live.

A decisão contra o recurso considerou que a retomada das transmissões sem medidas suficientes para garantir a segurança de crianças e adolescentes poderia gerar o risco de outros crimes.

O Conselho destacou diversos episódios detectados pela fiscalização e pela polícia. Um relatório da Polícia Civil de São Paulo registrou 64 casos de crimes como incitação à automutilação e ao suicídio na plataforma, entre maio de 2025 e janeiro de 2026.

Somente a transmissão online do Discord, o Go Live, está suspenso no Brasil. A plataforma deve comprovar que realmente funcionam os mecanismos de identificação da idade, de segurança e de resposta em casos de risco.

Outro lado

Em nota, o Discord afirmou que segue comprometido em trabalhar em conjunto com a ANPD para chegar a uma solução. A empresa avalia, no entanto, que a suspensão vai além do necessário ao restringir o acesso de adultos a chamadas de vídeo e ao compartilhamento de tela.

A plataforma declarou ainda que a caracterização feita pela agência não reflete o funcionamento do serviço nem os investimentos na segurança dos usuários. Além disso, alertou que os requisitos técnicos propostos podem ter implicações significativas para o setor de tecnologia como um todo.