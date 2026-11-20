O relatório da Polícia Federal com menções ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), detalha tentativas de aproximação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e de pessoas próximas ao dono do Master, ao magistrado da Suprema Corte.Nesta sexta-feira (20), Mendonça pediu à presidência do STF que retire o sigilo do relatório do documento produzido pela PF com menções a ele. Depois disso, o blog teve acesso ao conteúdo do relatório sobre Mendonça.No documento, há um episódio, já conhecido, em que o advogado Ciro Soares relata, em fevereiro de 2025, a Daniel Vorcaro que estava levando o Mendonça para fazer um terno no estabelecimento de um alfaiate famoso.Ciro Soares enviou um áudio ao ex-banqueiro em que, segundo a Polícia Federal, afirma:“Fala, Vorcarinho… Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno”. A mensagem é acompanhada de uma foto do advogado com Mendonça (veja na imagem abaixo).Sobre este caso, o ministro do STF apresentou as notas fiscais demonstrando que foi ele quem pagou pelo trabalho de alfaiataria.Advogado enviou áudio para Vorcaro em que relatava que, em fevereiro de 2025, levou André Mendonça para fazer um terno em uma alfaiatariaReproduçãoDe acordo com a Polícia Federal, “não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Vorcaro e o ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado”.No pedido de divulgação do relatório da PF encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin, nesta sexta, Mendonça afirma:“Considerando que [o relatório] Pet nº 17.146 diz respeito exclusivamente à minha pessoa, registro que renuncio expressamente ao sigilo relacionado às informações ali contidas e, por conseguinte, solicito à Vossa Excelência que dê ampla publicidade à íntegra dos autos da Pet nº 17.146, franqueando o acesso aos autos a qualquer do povo”.Relatórios enviados a outros ministrosMendonça abre mão de sigilo de documentosNesta semana, o presidente do STF enviou cópia dos relatórios produzidos pela PF sobre as relações do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, aos ministros que foram citados no material.Ao menos cinco ministros confirmaram que o material foi disponibilizado pela presidência do STF. Segundo esses relatos, os documentos só trazem citações a eles. Não há informações sobre colegas.Ao todo, a PF entregou 10 relatórios a Fachin. Desses, seis já foram arquivados. O presidente do STF encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) quatro “para exame e avaliação das providências que entender cabíveis” em 15 dias.Caberá à PGR avaliar se o conteúdo justifica a abertura de uma apuração, se é preciso aprofundar os fatos narrados com novas diligências, se há dados para medidas mais gravosas, como uma denúncia, ou se é o caso de arquivamento.Além disso, Fachin informou que as informações recebidas serão mantidas, no momento, em sigilo. Mendonça se antecipou e pediu a divulgação do documento que tem menções a ele.O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, se reuniu na noite de quarta-feira (18) com Fachin para entregar os relatórios citando os ministros do tribunal mencionados ou que trocaram mensagens com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.O material deve detalhar menções e citações aos ministros sem avançar sobre condutas criminosas ou não. Os documentos chegaram ao STF quando a primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes do Master e suas conexões, completou um ano.Ministro André MendonçaLeobark Rodrigues/Secom/TSE