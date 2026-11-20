O Bayern de Munique recebe o Koln em partida que movimenta a rodada do futebol alemão. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vêm de resultados diferentes na competição.
No último jogo, o Bayern de Munique venceu o FSV Mainz 05, mantendo o bom momento. Já o Koln perdeu para o Bayer Leverkusen na rodada anterior.
A expectativa é de um duelo entre um time que chega embalado por vitória e outro que busca se recuperar de um resultado negativo. O portal Jovem Pan traz as informações sobre onde assistir ao vivo, horário e escalações do confronto.
Fonte: Jovem Pan
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