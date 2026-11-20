Entre janeiro e outubro de 2026, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) retirou de circulação 26,7 toneladas de entorpecentes em operações de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. O resultado expressivo é fruto de um trabalho estratégico que reúne investigação, inteligência e atuação operacional dos departamentos especializados, com foco em enfraquecer a atuação de grupos criminosos e combater suas atividades ilícitas em todo o estado.

Do total de entorpecentes apreendidos, 17 toneladas foram apreendidas pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), enquanto 9,7 toneladas foram retiradas de circulação pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

As ações de enfrentamento à criminalidade também resultaram na apreensão de 756 armas de fogo.

Fotos: Divulgação

De acordo com o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, os resultados refletem o trabalho contínuo de investigação, inteligência e planejamento desenvolvido pelas equipes policiais.

Ele destaca que as apreensões representam um duro golpe nas finanças das organizações criminosas, uma vez que as ações buscam não apenas retirar entorpecentes e armas de circulação, mas também atingir suas fontes de financiamento, desarticular suas estruturas e enfraquecer suas ramificações no Amazonas, responsabilizando os envolvidos nas atividades ilícitas.

“Nosso objetivo é atingir as organizações criminosas em todas as suas frentes de atuação, desde a distribuição de entorpecentes até a estrutura financeira e logística que sustenta essas atividades. Cada apreensão representa um prejuízo para esses grupos e um avanço nas investigações para desarticular suas ramificações, identificar seus integrantes e impedir que continuem expandindo suas atividades criminosas. Vamos seguir atuando de forma estratégica para enfraquecer essas estruturas e responsabilizar todos os envolvidos”, destaca Bruno Fraga.

A PC-AM segue intensificando o trabalho de investigação e repressão ao tráfico de drogas e às organizações criminosas, com atuação estratégica dos departamentos especializados no enfrentamento à criminalidade no Amazonas.