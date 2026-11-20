A partida entre SV Darmstadt 98 e 1. FC Heidenheim está marcada para esta sexta-feira (20), às 14h30, no Merck-Stadion am Böllenfalltor.
O confronto válido pelo futebol alemão terá o duelo realizado no estádio do Darmstadt, que recebe o Heidenheim em seu domínio.
Os torcedores que quiserem acompanhar o jogo ao vivo poderão conferir as opções de transmissão disponíveis para a partida.
Fonte: Jovem Pan
👁 13 visualizacoes
- STF inaugura escultura Oxê de Xangô em cerimônia conduzida por Edson Fachin (75 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 14 de novembro de 2026 (41 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 18 de novembro de 2026 (34 visualizacoes)
- Miami Heat homenageia GTA VI com uniformes e quadra decorada (33 visualizacoes)
- Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (32 visualizacoes)