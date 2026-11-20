A partida entre SV Darmstadt 98 e 1. FC Heidenheim está marcada para esta sexta-feira (20), às 14h30, no Merck-Stadion am Böllenfalltor.

O confronto válido pelo futebol alemão terá o duelo realizado no estádio do Darmstadt, que recebe o Heidenheim em seu domínio.

Os torcedores que quiserem acompanhar o jogo ao vivo poderão conferir as opções de transmissão disponíveis para a partida.

Fonte: Jovem Pan

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