A Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Saúde Pública (Esap Manaus), está selecionando profissionais enfermeiros para atuar como tutores de ensino e aprendizagem e preceptores do Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade (Prefc), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas das 8h da terça-feira, 24/11, até as 23h59 de 29/11, exclusivamente pelo Portal de Inscrições (pss.manaus.am.gov.br).

O processo seletivo oferta, ao todo, dez vagas, sendo cinco destinadas a profissionais enfermeiros em geral, para os cargos de Tutor de Ensino e Aprendizagem (2 vagas), Preceptor I (2) e Preceptor III (1). Outras cinco vagas são voltadas a profissionais lotados em unidades de saúde na Semsa Manaus, para os cargos de Preceptor IV (4 vagas, uma por unidade) e Preceptor IV Rural (1).

Os interessados devem enviar a documentação exigida por meio do Portal de Inscrições, em formato digitalizado. A lista de itens consta no edital do processo seletivo e inclui documento oficial de identificação com foto, CPF, diploma de graduação em Enfermagem, comprovantes de titulação exigida para o cargo escolhido, comprovantes de experiência profissional mínima de um ano na Atenção Primária à Saúde (APS), entre outros.

A seleção será feita mediante análise curricular, com a atribuição de pontuação conforme a titulação e a experiência profissional por tempo de atuação de cada inscrito, segundo o cargo escolhido. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação, sendo que aqueles listados fora do total de vagas para o respectivo cargo serão incluídos em lista de cadastro reserva.

O resultado preliminar da seleção será anunciado no dia 30/11, com prazo para interposição de recurso até 1º/12 e divulgação do resultado final no dia 2/12. Os selecionados deverão efetuar adesão ao Programa Mais Saúde Manaus (Promais), com início da atuação no Prefc/Semsa previsto para 1º de março de 2027.

Cargos e requisitos

Todos os candidatos do processo seletivo do Prefc/Semsa devem ter experiência profissional na APS de no mínimo um ano. Para o cargo de tutor de ensino e aprendizagem, é requerido ainda título de Mestre em Saúde da Família, Saúde Coletiva, Saúde Pública ou Enfermagem; experiência em tutoria ou docência na área da saúde; e disponibilidade de 20 horas por semana para atividades do programa de residência. Os selecionados vão receber bolsa no valor de R$ 2.000.

Os interessados em atuar como Preceptor I ou Preceptor III devem ter disponibilidade de 40 horas e 20 horas semanais, respectivamente, para exercer atividades de orientação acadêmica no Prefc/Semsa, além de titulação mínima de especialista. As bolsas para os cargos são de R$ 5.280 (Preceptor I) e R$ 2.640 (Preceptor III).

Para os cargos de Preceptor IV e Preceptor IV Rural, os profissionais devem ter titulação mínima de especialista e vínculo empregatício com a Semsa Manaus, com lotação na Unidade de Saúde da Família (USF) Arthur Virgílio, USF Carson Gracie, USF Fábio do Couto Valle e USF Franklin Abrahim Lima, para Preceptor IV, sendo um profissional por unidade; e USF Ephigênio Salles, USF Nossa Senhora do Livramento ou N.S. de Fátima, para Preceptor IV Rural. As bolsas para os dois cargos são de R$ 900.

Para informações adicionais, os interessados podem consultar o Edital do processo seletivo, Edital nº 014/2026 Esap/Semsa, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.439, da quarta-feira, 18/11. A publicação está disponível em dom.manaus.am.gov.br.

Programa

O Prefc/Semsa compõe o Programa Mais Saúde Manaus (Promais), que tem como objetivo contribuir para a formação e a qualificação profissional dos trabalhadores na Saúde, com ênfase na APS.