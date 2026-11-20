Milhares de pessoas protestaram na Itália contra o orçamento do governo de Giorgia Meloni e contra o custo de vida. O movimento segue a onda de manifestações que vem ocorrendo pela Europa.
A informação foi divulgada pela Jovem Pan nesta sexta-feira (20).
Fonte: Jovem Pan
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