O influenciador Gabriel Félix morreu aos 29 anos. A informação foi divulgada pela Jovem Pan nesta sexta-feira (20).
Criador de conteúdo, Gabriel Félix acumulava 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Já em outra rede social, ele somava 1,9 milhão de seguidores.
Os números fazem do influenciador uma das personalidades digitais de destaque, com milhões de pessoas acompanhando seu trabalho na internet.
Fonte: Jovem Pan
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