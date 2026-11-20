O Pravaler, líder em soluções de financiamento estudantil privado no Brasil, e a Afya, ecossistema de educação e soluções para prática médica, lançam uma nova modalidade de financiamento inédita para os cursos de pós-graduação médica. A solução permite o pagamento em até 60 meses, prazo inédito na oferta de financiamento de pós-graduação da Afya. Sem exigência de fiador, a iniciativa amplia as possibilidades de acesso à formação continuada de médicos.

A iniciativa é uma ótima oportunidade para os médicos do Amazonas que desejam iniciar um curso de pós-graduação. Em Manaus, a Afya Educação Médica conta com uma estrutura voltada para a formação de médicos especialistas, com sete salas de aula, 18 ambulatórios e duas salas destinadas à realização de pequenos procedimentos.

A instituição oferece cursos nas áreas de Ultrassonografia, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Ginecologia Ambulatorial, Medicina de Urgência, Geriatria, Medicina Intensiva Adulta, Nutrologia, Pediatria Geral, Psiquiatria, Clínica em Dor e Neuropediatria. Os médicos interessados em obter mais informações sobre os cursos de pós-graduação oferecidos pela Afya Educação Médica podem entrar em contato pelo telefone (92) 99222-1977.

A contratação do financiamento será 100% digital, com análise de crédito imediata, e poderá ser realizada pelo site do Pravaler, em uma área dedicada à pós-graduação, ou com o apoio dos consultores de vendas da Afya. Os alunos também contarão com uma equipe de atendimento dedicada para esclarecer dúvidas e apoiar a contratação. O financiamento está sujeito à análise e à aprovação de crédito.

A iniciativa amplia a parceria já existente entre a edfintech e a empresa de educação médica na graduação, estendendo a oferta às pós-graduações médicas de todas as unidades da Afya.

“Há 25 anos, desenvolvemos soluções de financiamento a partir das necessidades dos alunos. A parceria com a Afya amplia nossa atuação na educação continuada, mercado que vem crescendo nos últimos anos. Com a nova modalidade, estendemos aos alunos de pós-graduação o apoio financeiro necessário para que possam investir na ampliação do conhecimento e no desenvolvimento de suas carreiras”, avalia Rafael Baddini, CPO do Pravaler.

“A formação médica é um processo contínuo, que acompanha as transformações da prática clínica e as necessidades de saúde da população. Ampliar as possibilidades de financiamento para a pós-graduação é uma forma de contribuir para que mais médicos invistam em sua atualização e no aprofundamento de conhecimentos ao longo da carreira. Com essa parceria, queremos oferecer alternativas que facilitem o planejamento desse investimento e apoiem o desenvolvimento profissional dos médicos”, afirma Lélio Souza Jr, vice-presidente da Afya.

Condições de pagamento

O financiamento terá taxa de juros de 0,99% ao mês e será estruturado em duas modalidades. Nos cursos de menor e médio valor, o prazo de pagamento poderá corresponder ao dobro da duração da formação. Uma pós-graduação de 12 ou 18 meses, por exemplo, poderá ser paga em 24 ou 36 parcelas, respectivamente. Para os cursos de maior valor, o financiamento poderá ser pago em até 60 parcelas.

O aluno pagará a primeira mensalidade, correspondente à matrícula, diretamente à Afya e poderá financiar o valor restante com o Pravaler, sem entrada adicional à edfintech.

O lançamento da solução acontece durante a MedBlack, campanha de Black Friday da Afya realizada em novembro. Os alunos que fecharem uma pós-graduação poderão escolher entre dois benefícios: dois ingressos para congressos médicos, um para o Afya Summit e outro para um congresso à escolha, conforme as regras da campanha, ou um pacote com mais de quatro cursos complementares da área.

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