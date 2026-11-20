O 2º Festival do Beiradão do Amazonas será lançado nesta segunda-feira (23/11), a partir das 18h, no Bar Caldeira, localizado na Rua José Clemente, 237, no Centro Histórico de Manaus. A noite de lançamento contará com shows e terá entrada gratuita.

O festival tem como foco a valorização de uma das principais manifestações culturais do estado. Mais do que celebrar a música, o evento busca fortalecer o beiradão como expressão da identidade cultural amazonense e ampliar o debate sobre seu reconhecimento como patrimônio cultural e sobre a construção de políticas públicas voltadas à sua preservação e valorização.

“O Festival do Beiradão é uma festa do interior para a capital, com a cultura dos beiradeiros, mas também propõe um debate sobre uma das principais manifestações culturais do estado”, destaca o produtor cultural Paulo Moura, um dos organizadores do evento.

A segunda edição também tem como proposta promover o intercâmbio entre diferentes gerações de artistas, estimulando a troca de experiências e conhecimentos para preservar e, ao mesmo tempo, renovar essa manifestação cultural. O envolvimento da comunidade é outro eixo da iniciativa, que une cultura, economia criativa e ações formativas.

Serviço

O quê: Lançamento do 2º Festival do Beiradão do Amazonas

Quando: Segunda-feira, 23 de novembro, às 18h

Onde: Bar Caldeira – Rua José Clemente, 237, Centro Histórico de Manaus

Entrada: Gratuita