E aí, maratonista de plantão! Sexta-feira chegou e o seu sofá já está te chamando, né? Pois o ranking de hoje está daquele jeito: tem retorno a Panem, épico grego, suspense universitário, conto de fadas repaginado e série policial de arrepiar. Separamos os sete títulos que estão bombando nas plataformas — Netflix, Prime Video, Disney+ e Max — com nota, sinopse e o motivo pra você dar o play agora mesmo. Pega a pipoca e vem com a gente!

Começando pelo hype da semana: **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (nota 7.5/10) revisita Panem 24 anos antes dos eventos que todo mundo conhece, começando justamente na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes — o temido Segundo Massacre Quaternário. Vale assistir pra entender as raízes do sistema que transformou a saga em fenômeno e matar a saudade desse universo distópico que marcou época.

Já **A Odisseia** (nota 8.0/10) é pra quem gosta de épico de verdade: acompanha o rei grego Odisseu na jornada de 20 anos de volta a Ítaca depois da Guerra de Troia, encarando monstros e deuses pelo caminho, enquanto sua esposa Penélope segura as pontas no reino. É daqueles filmes grandiosos, com fotografia de encher os olhos e aquela tensão boa de mitologia.

Se o seu lance é suspense com reviravolta, **Perfeitos Mentirosos** (nota 6.7/10) entrega: Jude Derry chega à exclusiva Universidade de Tagus com uma missão secreta — se infiltrar no círculo dos irmãos Cash e descobrir a verdade sobre a morte do próprio irmão. O que começa como vingança vira um triângulo perigoso de sedução, atração proibida e mentiras, baseado no romance de Alex Mírez. Diversão garantida pra quem ama um drama universitário cheio de segredos.

Pra animar a família, **Tipo Irmãs** (nota 7.3/10) repagina a história da Cinderela com aquela pergunta: você acha mesmo que conhece as “irmãs postiças malvadas”? Quando Lilith é culpada de sabotar o Baile Real com uma varinha roubada, ela transforma a irmã Margot em sapo e deixa o reino nas mãos de uma garota obcecada pelo príncipe. Agora ela precisa se unir à Cinderela — e a um troll surpreendentemente charmoso — pra salvar o reino. Leve, divertido e cheio de humor.

Nas séries, **Estrada das Lágrimas** (nota 8.0/10) prende do primeiro ao último minuto: dois detetives tentam solucionar assassinatos brutais e mensagens enigmáticas que surgem em dois países diferentes — só que a verdade está mais perto do que eles imaginam. É o tipo de thriller que faz você assistir “só mais um episódio” até de madrugada.

Já **Terra da Máfia** (nota 8.7/10) é a maior nota do ranking e com razão: o poder está em disputa quando duas famílias do crime se chocam numa batalha que ameaça derrubar impérios e arruinar vidas, e no meio de tudo está Harry Da Souza, um “resolvedor de problemas” que sabe bem onde está a lealdade quando as forças colidem. Drama criminal intenso, elenco afiado e aquela atmosfera de tensão constante.

Fechando a lista, **Percy Jackson e os Olimpianos** (nota 7.3/10) traz o semideus em uma missão perigosa: enfrentar monstros, enganar deuses e cruzar os EUA pra devolver o raio-mestre de Zeus e impedir uma guerra iminente. Com Annabeth e Grover ao lado, Percy se aproxima das respostas sobre como se encaixar num mundo onde se sente deslocado — e qual será o seu futuro. Perfeito pra maratonar com a galera e reviver o clima de aventura.

E aí, qual vai ser o primeiro da fila? Todos estão disponíveis nos principais serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Bom fim de semana e boa maratona!

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