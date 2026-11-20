Filipinas lideram compra de carne suína, mas são 22º destino das exportações do agroO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que teria firmado um acordo com as Filipinas para assegurar a preferência de produtos agrícolas norte-americanos no mercado do país asiático.A medida poderia reduzir as compras de produtos brasileiros pelas Filipinas, maior cliente da carne suína do Brasil.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1As vendas, no entanto, ficarão suspensas por 60 dias a partir de 22 de novembro. A medida vale para vários países e foi adotada após uma investigação do governo filipino apontar que o aumento das importações prejudicou os produtores locais. Segundo o documento, a carne importada chega ao mercado a preços mais baixos do que a produzida no país.Durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, Trump comentou a relação comercial entre Brasil e Filipinas e defendeu a substituição dos produtos brasileiros pelos americanos.“Eu propus o seguinte: a partir de 1º de janeiro, vocês comprarão 100% de seus produtos agrícolas dos nossos produtores. Nós somos os melhores agricultores do mundo, com os melhores equipamentos do mundo. Vejam bem, nós apoiamos esses países, mas eles não compram de nós. Por isso, eu disse: vocês vão comprar 100% — não 90%, nem 95% — de seus produtos agrícolas de nós. Será que o Brasil vai ajudá-los caso se envolvam em algum pequeno conflito com a China? Duvido muito. Portanto, eles compravam do Brasil e de outros países; agora, passam a comprar 100% de nós — não 99%, mas 100%”, disse.Leia também: Um salário mínimo compra 23 kg de acém a menos do que em 2007; entenda o preço da carneTrump diz que Filipinas vão trocar Brasil pelos EUA na agriculturaQual a importância das compras da Filipinas pra o Brasil?As Filipinas não estão entre os principais compradores dos produtos brasileiros. O país ocupa o 22º lugar no ranking das exportações, com US$ 1,3 bilhão em compras entre janeiro e outubro de 2026, segundo dados do Ministério da Agricultura.O principal produto vendido pelo Brasil às Filipinas é a carne suína, cujas exportações ultrapassaram US$ 657 milhões no período. Nessa categoria, o país é o principal comprador do produto brasileiro, seguido por Japão e China.Confira a seguir os outros 5 principais produtos importados pelas Filipinas do Brasil entre janeiro e outubro de 2026:➡️Carne bovina: com vendas acima de US$ 315 milhões, as Filipinas ocupam o 11º lugar entre os principais compradores do produto brasileiro.➡️Carne de frango: as importações ultrapassam US$ 181 milhões, colocando as Filipinas na 12ª posição entre os principais compradores do produto brasileiro.➡️Álcool: com compras acima de US$ 79 milhões, as Filipinas são o 4º principal comprador do produto brasileiro, atrás da União Europeia (US$ 227,8 milhões), dos Países Baixos (US$ 211,2 milhões) e da Coreia do Sul (US$ 187 milhões).➡️Cereais: as exportações brasileiras para as Filipinas alcançaram US$ 63 milhões, sendo quase todo esse valor referente ao milho. Nessa categoria, o país ocupa a 22ª posição entre os compradores do Brasil.➡️Fumo: as vendas para as Filipinas ultrapassaram US$ 22 milhões, colocando o país na 22ª posição entre os principais compradores do produto brasileiro.O que o Brasil compra das Filipinas?O Brasil compra poucos produtos das Filipinas. O país representa apenas 0,11% das importações brasileiras, com US$ 18 milhões em vendas. No ranking de fornecedores do Brasil, as Filipinas ocupam o 37º lugar.Entre os produtos vindos do país asiático estão coco (US$ 8 milhões), gomas, resinas e demais sucos e extratos vegetais (US$ 5 milhões) e óleos vegetais (US$ 1 milhão).Saiba também: Produção mundial de vinho deve ficar perto do menor nível em 65 anos, com seca e calor na EuropaQual o impacto do embargo à carne suína?O embargo à carne suína foi anunciada no dia 7 de novembro, pelo secretário da Agricultura das Filipinas, Francisco P. Tiu Laurel Jr.O secretário disse que espera que a suspensão temporária ajude a elevar os preços pagos aos criadores de porcos do país, informou a agência de notícias estatal Philippine News Agency (PNA).A medida abrange nove categorias de produtos suínos, entre carnes frescas, resfriadas e congeladas e miúdos. Segundo a consultoria Safras & Mercado, essas categorias incluem praticamente toda a carne suína embarcada pelo Brasil às Filipinas, como cortes congelados, cortes com osso e miúdos.O Ministério da Agricultura afirmou, em nota, que acompanha a implementação da medida e monitora a definição da data de início da restrição, os volumes autorizados e os possíveis impactos sobre as exportações brasileiras.Segundo a consultoria Safras & Mercado, a carne suína que seria destinada às Filipinas poderá ser redirecionada para outros mercados da Ásia e da América Latina. O aumento da oferta nesses países tende a acirrar a concorrência e pressionar os preços de exportação, principalmente de miúdos e barriga suína.A restrição também pode ter reflexos no mercado brasileiro. Se os exportadores não encontrarem compradores para esse produto, uma parcela maior da carne permanecerá no país, o que poderá reduzir os preços pagos pelo suíno vivo e pela carcaça no fim do ano, afirma Iglesias.Leia também:UE adia reunião que poderia liberar exportações de frango e mel do BrasilTomate, arroz e carne encarecem cesta básica em todas as capitais; veja o valor e quanto subiuVendedor segura peça de carne suína em mercado em Handan, na ChinaREUTERS/Stringer