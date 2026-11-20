A Prefeitura de Manaus interditou, nesta sexta-feira (20/11), a praia do complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste da capital, para banho. A decisão foi tomada após o nível do Rio Negro atingir 15,94 metros, marca considerada de risco para a atividade, conforme recomendações do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

De acordo com a nota divulgada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a medida tem como objetivo prevenir acidentes provocados pelas alterações na formação do leito do rio durante o período de baixa das águas.

Segundo o SGB, a cota de 16 metros é considerada como “condição de risco para a atividade de banho, em razão de possíveis alterações no leito do rio, como buracos, desníveis e depressões”.

A interdição compreende a área destinada ao acesso dos banhistas ao Rio Negro e permanecerá em vigor até que as condições hidrológicas e de segurança sejam consideradas adequadas, mediante avaliação técnica.

A prefeitura reforça a orientação para que frequentadores respeitem a sinalização e a proibição do banho, enquanto a proibição estiver vigente, a fim de evitar acidentes.