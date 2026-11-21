100 milhões de brasileiros começaram a receber o 13º salárioCem milhões de brasileiros já começaram a receber a primeira parcela do décimo-terceiro. A prioridade de muita gente é quitar dívidas em atraso. Mas, o dinheiro também vai aquecer o comércio, neste fim de ano.📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do diaÉ um dinheiro que socorre…“Pagar divida”, disse Caroline Castro, jovem aprendiz.E alivia os gastos de início de ano.“Pagar o imposto do meu apartamento lá em janeiro, o imposto do carro”, disse Adilson Alves Duarte, aposentado.Quase cem milhões de brasileiros têm direito ao décimo terceiro.A primeira parcela tem que ser depositada até 30 de novembro. A segunda deveria ser paga até o dia 20 de dezembro, mas como este ano a data cai num domingo, o pagamento deve ser antecipado para o dia 18.Quase R$ 400 bilhões devem ser injetados na economia, segundo o Dieese.O valor médio do décimo terceiro é de pouco mais de R$ 3,7mil. Dinheiro que chega no momento em que a inadimplência atinge 29% da famílias brasileiras.O professor de economia da UFMG, Rafael Ribeiro, sugere usar o décimo terceiro para quitar as dividas que têm juros mais altos.“É extremamente importante que as famílias consigam amortizar o máximo possível, parte significativa desse endividamento, para que elas possam ter fôlego de consumo para os próximos anos”, disse Rafael Ribeiro, professor de economia da UFMG.Uma rede de farmácia em Minas Gerais, se planeja desde janeiro para pagar o décimo terceiro de mais de 12 mil funcionários.“A gente já faz todo o provisionamento mensalmente dos colaboradores. Então, no final do ano, a gente só tem o desembolso em relação a esse pagamento”, disse Thaís Alcântara, gerente executiva de gestão de pessoas.A Marcela já tem tudo planejado para quando o décimo terceiro chegar.“Guardar um pouco, para poder pagar as contas e conseguir um desconto, e também aproveitar em família, que também faz parte, né”, disse Marcella Frassi, analista de comunicação.A Emili já tem outro destino pro dinheiro extra.“Vou terminar de tirar minha carteira de motorista e vou adiantar umas parcelas de uma viagem que estou para fazer agora”, disse Emili Thaviny, assistente administrativo.Quase 100 milhões de brasileiros recebem 13º salárioReprodução/TV GloboGloboPop: clique para ver os vídeos do palco do Jornal Nacional