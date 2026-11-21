A Conmebol manifestou apoio firme à reeleição de Gianni Infantino na presidência da Fifa. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (20).

A eleição da instituição máxima do futebol está prevista para ser realizada em março, no Marrocos.

A manifestação da Conmebol ocorre antes do pleito que definirá o comando da Fifa.

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