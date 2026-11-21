A Chapecoense joga em casa neste sábado (21), às 21h, contra o Cruzeiro. A partida é o destaque do dia para os torcedores das duas equipes.

O duelo acontece no estádio da Chapecoense, que recebe o time mineiro para mais um confronto do calendário nacional.

A bola rola às 21h, horário de Brasília.

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