A Chapecoense joga em casa neste sábado (21), às 21h, contra o Cruzeiro. A partida é o destaque do dia para os torcedores das duas equipes.
O duelo acontece no estádio da Chapecoense, que recebe o time mineiro para mais um confronto do calendário nacional.
A bola rola às 21h, horário de Brasília.
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