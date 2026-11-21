A litigância abusiva é tema de debate quando se discute o que fazer sem esperar o Judiciário. Segundo a fonte, a combatividade que falta no contencioso de massa é de instrução.
O apontamento indica que a questão central está na instrução do contencioso de massa, e não na ausência de combatividade.
👁 7 visualizacoes
Mais lidos da semana
- STF inaugura escultura Oxê de Xangô em cerimônia conduzida por Edson Fachin (76 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 18 de novembro de 2026 (40 visualizacoes)
- Miami Heat homenageia GTA VI com uniformes e quadra decorada (34 visualizacoes)
- Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (32 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 15 de novembro de 2026 (31 visualizacoes)