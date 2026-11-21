Com o objetivo de evitar risco de doenças, acúmulo de lixo e garantir vias com mais fluidez no trânsito, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), retirou seis carros abandonados na avenida Ajuricaba, na manhã deste sábado (21/11), no bairro Cachoeirinha, na zona Sul da capital, com a operação “Sucata”. A ação contou com apoio da Guarda Municipal de Manaus (GMM).

Para o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, a operação visa trazer mais comodidade à população. “A retirada desses veículos devolve a fluidez ao trânsito e elimina pontos de acúmulo de lixo e água parada, que geram riscos à saúde pública. Além disso, inibe o uso dessas carcaças para práticas ilícitas. Nosso trabalho depende da colaboração dos moradores, que podem acionar o IMMU pelo telefone 0800. Essas operações serão intensificadas a outras zonas da cidade”, afirmou.

O trabalho de remoção é realizado por agentes de trânsito em etapas. Primeiro, é feito o mapeamento com a localização dos carros abandonados, de acordo com a solicitação dos cidadãos, via telefone do Plantão do Trânsito, o 0800 092 1188.