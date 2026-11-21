Dois homens, de 36 e 40 anos, foram presos em flagrante, na sexta-feira (20/11), durante o cumprimento de mandados na rua Boa Esperança, bairro São José, em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).
De acordo com o delegado Ramon Improta, a ação foi resultado de uma investigação iniciada após denúncias de que dois indivíduos estariam envolvidos em atividades de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no bairro Santo Antônio.
“Após levantamentos e investigações, foi representada pela prisão preventiva do suspeito de 40 anos por tráfico de drogas e pela expedição de mandado de busca e apreensão no endereço do segundo investigado”, disse.
Segundo o delegado, durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais encontraram, na residência do indivíduo de 40 anos, um revólver calibre 38 e 11 munições.
“Já no imóvel do indivíduo de 36 anos, apontado como alvo da investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, foram encontradas munições e a quantia de R$ 24 mil em espécie”, falou.
Procedimentos
Os dois homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. O autor de 40 anos também responderá por tráfico de drogas.
Os dois serão encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.
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