O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relatou, na manhã deste sábado (21), uma piora no estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado no hospital DF Star, em Brasília. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que os médicos precisaram colocar novamente uma sonda pelo nariz até o estômago do ex-presidente, que teria permitido retirar quase um litro de resíduos alimentares durante a madrugada. As informações são do portal Terra.

Segundo Carlos, Bolsonaro voltou a apresentar episódios de náuseas, vômitos, dores abdominais e soluços quando os efeitos dos medicamentos passam. O vereador também demonstrou preocupação com os riscos de broncoaspiração e desidratação, que podem provocar outras complicações. “Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite”, escreveu.

Na publicação, Carlos afirmou que o pai já teria apresentado mais de um litro de vômito em momentos agudos de mal-estar e precisado de sucção contínua por meio da sonda. Ele também mencionou a possibilidade de uma nova cirurgia, caso outras hipóteses investigadas pelos médicos sejam descartadas. Segundo o vereador, essa poderia ser a décima intervenção cirúrgica de Bolsonaro em menos de oito anos, em decorrência das complicações da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 20, Bolsonaro deu entrada no DF Star com quadro de dor e distensão abdominal. O documento informa que o ex-presidente permaneceu internado para a realização de exames e investigação diagnóstica. O comunicado foi assinado pelos médicos Brasil Caiado, Claudio Birolini, Alexandre Chartuni e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

Carlos informou ainda que novos exames seriam realizados na manhã deste sábado e que os médicos deveriam se pronunciar posteriormente. Na mensagem, ele pediu orações pelo pai e afirmou que a família acompanha com preocupação a evolução do quadro clínico. Até o momento, não havia sido divulgada uma nova atualização oficial sobre o estado de saúde do ex-presidente.