O presidente Lula defendeu o pacote fiscal e afirmou que o sistema financeiro não vai lhe ensinar a dirigir o País. A declaração foi dada em meio à discussão sobre as medidas econômicas do governo.

Segundo o petista, os empresários da Faria Lima estão preocupados “em ganhar mais dinheiro”. Lula também disse que o mercado financeiro precisa considerar as outras vezes em que ele presidiu o País.

A fala do presidente ocorre em um momento de tensão entre o governo e o setor financeiro em torno do pacote fiscal.

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