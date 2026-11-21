Uma tempestade no Rio Grande do Sul afeta 19,6 mil pessoas em 33 cidades, segundo boletim atualizado neste sábado.

O balanço foi divulgado pela fonte Jovem Pan neste sábado, 21 de novembro.

As informações são preliminares e o número de atingidos pode ser revisado conforme novos levantamentos.

Fonte: Jovem Pan

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