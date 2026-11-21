Joe Wallach morre aos 103 anosJoe Wallach, executivo americano que participou da fundação da TV Globo e colaborou com a emissora durante décadas, morreu aos 103 anos. Ele vivia em Los Angeles, na Califórnia (EUA).Wallach chegou ao Brasil em 1965 para participar do acordo assinado por Roberto Marinho com o grupo Time-Life para a fundação da TV Globo. O americano prestou assessoria técnica e treinou profissionais. Na década de 1970, ele se tornou diretor-executivo da emissora.Joe Wallach em seu segundo depoimento ao Memória Globo, em 2011Renato Velasco/Memória GloboA trajetória de Joe WallachJoe Wallach nasceu em Nova York, em 10 de setembro de 1923. Jovem da classe média baixa americana, estudou em colégios e faculdade públicos. Antes de se formar na universidade, ele se apresentou ao exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.Sua carreira profissional na televisão começou por acaso quando foi contratado para trabalhar no departamento administrativo de uma pequena estação em San Diego, na Califórnia. Quando o grupo de comunicação Time-Life comprou a emissora, ele assumiu o cargo de diretor de TV.Em 1965, Roberto Marinho inaugurou a Globo a partir de um acordo com o Grupo Time-Life, que forneceu a assessoria técnica. Foi assim que Joe Wallach veio ao Brasil.Em 1971, Joe Wallach se naturalizou brasileiro e chegou a renunciar à cidadania americana, até que o Brasil passou a permitir dupla cidadania.J.U. Arce, J.B. de Oliveira Sobrinho, Roberto Marinho, Walter Clark e Joe WallachMemória GloboJoe Wallach e a GloboNo Brasil, Wallach se tornou o consultor administrativo da Globo. Ele ficou responsável pela contabilidade da emissora, deu treinamento para a equipe e implantou um sistema de gerenciamento financeiro. O executivo também participou do processo de encerramento do contrato com o Grupo Time-Life, em julho de 1971.Foi Wallach quem convenceu Roberto Marinho a dar a Walter Clark o cargo de diretor-geral da Globo. Foi ele também quem convenceu Roberto Marinho a ressarcir o grupo americano do dinheiro investido, o que garantiria a independência da Globo.Na década de 1970, Wallach se tornou diretor-executivo da Globo e, depois, integrou o Conselho Executivo da emissora.Neste período, ele:Trabalhou junto a Boni, diretor de programação e produção, na implantação do sistema de transmissão de ondas de TV;Participou do programa de adesão das afiliadas espalhadas pelo país e das Centrais Globo e núcleos como o de Jornalismo, o de Produção e o de Engenharia;Também participou da expansão dos negócios da Rede Globo para o mercado internacional, com a comercialização de novelas e séries para outros países.