E aí, cinéfilo de plantão! Se você está com o controle na mão e aquele dilema clássico bateu — ‘o que eu assisto hoje?’ —, respira fundo que o Barcelos na Net chegou para salvar o seu sábado. Separamos os sete títulos que estão dominando as plataformas de streaming neste 22 de novembro, misturando blockbusters épicos, comédias malucas, séries de crime e até aquela polêmica que todo mundo está comentando. Tem opção para todos os gostos, e o melhor: tudo disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Bora conferir a lista?

Começando pela nostalgia que bate forte: **Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita** (nota 7.7/10) nos leva de volta a Panem 24 anos antes dos eventos que todo mundo conhece, começando justamente na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes — o temido Segundo Massacre Quaternário. Vale assistir para entender as origens de um dos universos distópicos mais amados do cinema e revisitar personagens que marcaram época. Está disponível no Prime Video.

Se a pedida é épico de verdade, **A Odisseia** (nota 8.0/10) é parada obrigatória. Acompanhamos o rei grego Odisseu naquela jornada insana de 20 anos para voltar a Ítaca depois da Guerra de Troia, enfrentando monstros, deuses e todo tipo de perrengue mitológico, enquanto Penélope segura as pontas no reino. É daquelas produções grandiosas que merecem a tela grande da sala. Disponível no Prime Video.

Agora, se você curte uma bagunça criativa, **Tipo Irmãs** (nota 6.6/10) é a comédia de ação que ninguém sabia que precisava. A trama é hilária: Lilith, a meia-irmã ‘malvada’ da Cinderela, rouba a varinha da Fada Madrinha e vira a clássica história do avesso. Leve, divertida e perfeita para desligar o cérebro. Está no Disney+.

E claro que não podia faltar aquele título que está dando o que falar: **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10 — isso mesmo, você leu certo!). A nota zerada é justamente o burburinho do momento, já que a produção coloca heróis icônicos de três universos diferentes em rota de colisão mortal diante de uma ameaça existencial sem precedentes. Vale assistir para tirar suas próprias conclusões e entrar no debate. Disponível no Disney+.

Nas séries, **Estrada das Lágrimas** (nota 6.9/10) entrega aquele suspense que prende: dois detetives tentando solucionar assassinatos brutais e mensagens enigmáticas que surgem em dois países diferentes — só que a verdade está muito mais perto do que eles imaginam. Ideal para maratonar em um fim de semana. Está na Netflix.

Já **Terra da Máfia** (nota 8.7/10) é a favorita da crítica e do público: duas famílias do crime se chocam numa batalha que ameaça derrubar impérios, e no meio de tudo está Harry Da Souza, um ‘resolvedor de problemas’ que sabe bem onde está a lealdade quando as forças colidem. Tensão do começo ao fim. Disponível no Max.

Fechando a lista, **Percy Jackson e os Olimpianos** (nota 7.3/10) traz a missão perigosa do jovem semideus, que precisa atravessar os EUA para devolver o raio-mestre de Zeus e evitar uma guerra iminente, com a ajuda de Annabeth e Grover. Diversão garantida para todas as idades e uma ótima porta de entrada para a mitologia grega. Está no Disney+. Agora é só escolher o seu favorito, preparar a pipoca e bom streaming!

👁 12 visualizacoes