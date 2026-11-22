O ministro Zanin suspendeu o congresso do partido Cidadania, que tinha como objetivo incorporar a legenda ao PP. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
Segundo a notícia, a convocação do congresso foi formalizada no sábado anterior, dia 14, e aprovada pelo Diretório Nacional por 21 votos a seis.
A suspensão do congresso impede, por enquanto, a realização da reunião que trataria da incorporação do Cidadania ao PP.
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