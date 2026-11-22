O Atlético-MG perdeu para o Boca Juniors e ficou com o vice-campeonato da Sul-Americana. A informação é da Jovem Pan.
Segundo a fonte, o time mineiro já havia perdido a final da Libertadores de 2024 para o Botafogo e repetiu a dose na decisão da Sul-Americana de 2025, diante do Lanús.
Com o novo resultado, o clube volta a decepcionar sua torcida em uma decisão continental.
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