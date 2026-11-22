A Prefeitura de Manaus cancelou a solenidade oficial de abertura da segunda etapa do “Um Sonho Mágico de Natal”, programada para este domingo (22/11), no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.
Em nota, a gestão informou que a decisão foi tomada em razão da qualidade do ar na região, atualmente classificada como ruim. Conforme monitoramento realizado às 13h deste domingo, a concentração de material particulado fino (MP2,5) atingiu 66,5 microgramas por metro cúbico (µg/m³), conforme dados de 14 sensores da plataforma PurpleAir.
“A medida tem caráter preventivo e busca evitar aglomerações durante o evento, reduzindo a exposição da população à atual condição da qualidade do ar”.
A prefeitura esclarece que a programação natalina e os espaços decorados da Ponta Negra permanecerão funcionando normalmente, à disposição da população. O cancelamento se restringe à solenidade oficial de abertura.
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