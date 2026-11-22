Ao menos 16 pessoas morreram e cerca de 600 foram hospitalizadas após o consumo de álcool adulterado na Índia. A informação foi divulgada neste domingo (22).

De acordo com a fonte, as vítimas e os intoxicados são da subdivisão de Chakpikarong e de áreas vizinhas de Chandel.

O caso segue em acompanhamento, mas não há, até o momento, outras informações disponíveis sobre o estado de saúde dos hospitalizados ou sobre as circunstâncias do ocorrido.

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