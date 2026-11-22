A Polícia Federal deu início a um processo de licitação para a aquisição de veículos blindados. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
De acordo com a notícia, os carros devem ter no mínimo 500 cavalos de potência e blindagem de nível militar.
A reportagem original destaca que os veículos destinados ao presidente Lula custariam até R$ 11 milhões.
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