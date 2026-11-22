O Athletico-PR venceu o Remo, por 4 a 2, neste domingo (22), na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Brasileirão. O resultado confirmou matematicamente o rebaixamento do time paraense para a Série B. Já o Furacão quebrou uma sequência de cinco jogos sem ganhar. Mendoza e Vargas abriram vantagem para o Athletico no primeiro tempo. David Braga diminuiu para o Remo na segunda etapa, mas Leozinho e Jorge Rivaldo fizeram mais dois para o Furacão. Galeano, no fim, descontou para os paraenses, mas já era tarde.

O Athletico já chegou no primeiro minuto, em chute de Vargas defendido por Marcelo Rangel. Aos 2, o atacante perdeu grande chance aos ficar de frente para o gol e mandar para fora. O gol do Furacão saiu aos 9. Jadson cruzou, Zé Ivaldo tentou o corte, e Mendoza bateu forte para abrir o placar. O Remo respondeu em cabeceio de Gabriel Taliari, aos 18, e em uma bomba de Edson, aos 21, ambas defendidas por Mycael. O Furacão chegou novamente no ataque e foi preciso. Aos 31, Mendoza cruzou, Zé Welison tentou afastar, mas mandou a bola nos pés de Vargas, que ampliou.

O Remo tentou sair um pouco mais ao ataque no segundo tempo, mas quem levou perigo primeiro foi o Athletico. Aos 13, Leozinho chutou da entrada da área, e a bola passou perto. O gol do Remo saiu em seguida. Aos 15, David Braga arriscou de fora e diminuiu o placar. O Athletico respondeu aos 22 e fez o terceiro. Leozinho recebeu de João Cruz, entrou na área e bateu na saída do goleiro, ampliando a vantagem.

O time paraense chegou com perigo aos 30, em cabeceio de Poveda que Mycael defendeu com dificuldade. Já o Furacão foi preciso e fez mais um. Aos 38, João Cruz mandou rasteiro, e Jorge Rivaldo completou para o gol. Aos 43, Léo Derik recebeu na área, e Marcelo Rangel evitou o quinto. No fim, aos 45, Pikachu cruzou, Galeano cabeceou para defesa de Mycael e pegou o rebote para fazer o segundo gol do Remo, fechando o placar.

O Athletico é o quinto colocado, com 57 pontos, e abre seis do Atlético-MG, que ainda joga na rodada e é o primeiro fora do G-6, zona da Copa Libertadores. O Remo, por outro lado, é o penúltimo na classificação, com 32 pontos, e não pode mais alcançar o Corinthians, primeiro time fora do Z-4, que tem 40. Com isso, o time paraense está matematicamente rebaixado faltando duas rodadas.

O Athletico tem pela frente o Mirassol, no domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Maião. Depois o Furacão encara o São Paulo, na quarta-feira, dia 2, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pela última rodada. Já o Remo pega agora o São Paulo, na quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Morumbis. O time paraense se despede da Série A contra o Corinthians, na quarta-feira, dia 2, às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão.

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