Rosinha comunicou publicamente o fim de seu casamento com Anthony Garotinho. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23).
Em sua declaração, Rosinha afirmou que a separação ocorre em razão de diferenças de entendimento e caminhos. “Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos”, disse.
A declaração foi divulgada originalmente pela Jovem Pan.
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