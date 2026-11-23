Rosinha comunicou publicamente o fim de seu casamento com Anthony Garotinho. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23).

Em sua declaração, Rosinha afirmou que a separação ocorre em razão de diferenças de entendimento e caminhos. “Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos”, disse.

A declaração foi divulgada originalmente pela Jovem Pan.

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