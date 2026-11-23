A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP31, terminou sem um documento final. Segundo a fonte, o encerramento ocorreu após 49 horas de prorrogação, sem que os países chegassem a um consenso.
O impasse envolveu países produtores de petróleo, a União Europeia e o tema do financiamento climático. A disputa sobre combustíveis fósseis foi o ponto central que impediu a conclusão do encontro.
Sem acordo, a conferência terminou sem texto final aprovado entre as partes.
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