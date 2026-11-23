O primeiro-ministro espanhol, Sánchez, citou a vitória de Lula para tentar reverter a vantagem da direita na Espanha, segundo informação divulgada pela Jovem Pan. As eleições antecipadas no país serão realizadas no domingo (29).
De acordo com pesquisas citadas pela emissora, os conservadores aparecem na liderança e podem precisar do apoio da extrema direita para se manter no poder.
Diante desse cenário, Sánchez recorreu à menção à vitória de Lula como parte de sua estratégia para tentar mudar o quadro eleitoral apontado pelas pesquisas.
👁 17 visualizacoes
- STF inaugura escultura Oxê de Xangô em cerimônia conduzida por Edson Fachin (81 visualizacoes)
- Paulinho segue afastado do Palmeiras após lesão na panturrilha (44 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 18 de novembro de 2026 (42 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 20 de novembro de 2026 (38 visualizacoes)
- Miami Heat homenageia GTA VI com uniformes e quadra decorada (37 visualizacoes)