O primeiro-ministro espanhol, Sánchez, citou a vitória de Lula para tentar reverter a vantagem da direita na Espanha, segundo informação divulgada pela Jovem Pan. As eleições antecipadas no país serão realizadas no domingo (29).

De acordo com pesquisas citadas pela emissora, os conservadores aparecem na liderança e podem precisar do apoio da extrema direita para se manter no poder.

Diante desse cenário, Sánchez recorreu à menção à vitória de Lula como parte de sua estratégia para tentar mudar o quadro eleitoral apontado pelas pesquisas.

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