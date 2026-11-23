Amizade no trabalho ajuda ou atrapalha a carreira? Entenda os limitesO Brasil ocupa a 4ª posição no ranking global de felicidade no trabalho e aparece à frente de economias como Estados Unidos, Alemanha e Japão. (veja o ranking abaixo)O resultado faz parte do Índice Global de Alegria no Trabalho, levantamento realizado pela Ticket em parceria com a Happyforce. A pesquisa ouviu 21.106 pessoas em 27 países. No Brasil, foram entrevistadas 1,5 mil pessoas.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking global de felicidade no trabalhog1À primeira vista, a colocação pode surpreender. Afinal, burnout, estresse, sobrecarga e desengajamento estão entre os principais temas das discussões atuais sobre mercado de trabalho.No Brasil, os afastamentos por burnout cresceram mais de 800% em quatro anos, segundo dados do INSS já divulgados pelo g1.Apesar de figurarem entre os mais felizes do mundo no ambiente profissional, os trabalhadores brasileiros não estão necessariamente mais engajados nem livres dos problemas que afetam o mercado de trabalho.“Quando falamos de alegria no trabalho, não estamos falando apenas de engajamento”, explicou Tatiana Romero, diretora de RH e Operações da Ticket. Segundo ela, o índice considera diferentes dimensões da experiência profissional, como propósito, reconhecimento, relacionamento com colegas, energia, recomendação da empresa e engajamento, mas também fatores negativos, como burnout e frustração.O estudo sugere que muitos brasileiros encontram significado no que fazem, constroem relações próximas com colegas e desenvolvem um forte senso de pertencimento no ambiente de trabalho.⚠️ Esses fatores ajudam a sustentar níveis elevados de felicidade mesmo quando existem pressões, metas desafiadoras ou momentos de desgaste profissional.Brasil não está no nível considerado idealO Brasil alcançou 70 pontos no Índice Global de Alegria no Trabalho, acima da média global de 63. O resultado garantiu ao país a quarta colocação entre os mercados avaliados.Mas existe um detalhe importante por trás da posição. Pela metodologia do estudo, pontuações entre 50 e 74 pontos são classificadas como “alegria média”. Apenas resultados acima de 75 entram na categoria de “alta alegria”.“Isso significa que, mesmo ocupando o quarto lugar no ranking mundial, o Brasil ainda não atingiu o patamar considerado mais elevado pelos pesquisadores”, explica Tatiana.O dado ajuda a colocar o resultado em perspectiva. O país não aparece entre os líderes porque vive uma realidade perfeita nas empresas. Na verdade, o levantamento mostra que poucos países conseguem alcançar níveis realmente altos de satisfação profissional.A pesquisa indica que a felicidade no trabalho está longe de depender apenas de salário ou da força da economia de um país.Quando questionados sobre os motivos para permanecer em uma empresa, os trabalhadores brasileiros destacaram principalmente gostar do trabalho que realizam, sentir segurança no emprego, cultivar boas relações com colegas e conseguir equilibrar vida pessoal e profissional.💵 O salário não figura entre os principais motivos para permanecer em uma organização.Para Tatiana, pertencimento, propósito, reconhecimento e conexão com outras pessoas ajudam a explicar por que os brasileiros avaliam relativamente bem sua vida profissional mesmo quando enfrentam desafios econômicos ou profissionais.😃 Esse aspecto também pode estar ligado a uma característica frequentemente associada à cultura brasileira: a valorização das relações interpessoais. No ambiente de trabalho, amizades, apoio entre colegas e a sensação de fazer parte de um grupo ajudam a tornar a rotina mais significativa.Um artista de rua alegre fazendo sinal de positivo em uma movimentada rua de São Paulo.Pexels/ Gustavo DenuncioO paradoxo entre felicidade e engajamentoEmbora o Brasil tenha alcançado 70 pontos no indicador geral de felicidade, o engajamento dos trabalhadores ficou em 62%, segundo dados destacados por Tatiana.O resultado mostra que esses conceitos não são sinônimos.Muitos profissionais gostam do ambiente em que trabalham, valorizam seus colegas, enxergam propósito em suas atividades e recomendariam a empresa onde atuam. Isso não significa, porém, que estejam altamente motivados ou dispostos a se envolver além do necessário em suas funções.A própria pesquisa ajuda a entender esse fenômeno. Enquanto fatores como propósito, relacionamento com colegas, reconhecimento e segurança aparecem como pilares da felicidade, questões como pressão por resultados, cansaço, estresse e esgotamento continuam presentes na rotina profissional.“O engajamento é apenas um dos componentes da alegria no trabalho”, destacou a executiva.A pesquisa identificou ainda uma diferença importante entre a percepção das empresas e a dos funcionários.Enquanto profissionais de recursos humanos atribuíram nota média de 7,6 para a felicidade dos trabalhadores, os próprios colaboradores deram nota 6,6 para si mesmos.As divergências aparecem também quando o assunto é saúde mental.Segundo o levantamento, 55% dos profissionais de RH afirmam oferecer suporte nessa área. Entre os trabalhadores, apenas 32% dizem perceber esse acesso.O que faz uma pessoa ficar não é o mesmo que a faz pedir demissãoAinda segundo o estudo, ao decidir ficar, os trabalhadores valorizam principalmente estabilidade, boas relações, satisfação com a atividade exercida e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.Quando pensam em sair, no entanto, remuneração e falta de reconhecimento passam a ganhar protagonismo.O resultado sugere que quando o trabalhador sente que não está sendo valorizado ou entende que sua remuneração não acompanha suas expectativas, cresce a disposição para procurar outro emprego.Segundo o estudo, a intenção de permanência sobe de 73% para 86% entre trabalhadores que recebem reconhecimento. A produtividade também aumenta, passando de 34% para 57%.Mais do que um gesto simbólico, o reconhecimento fortalece o vínculo do profissional com a empresa e aumenta a percepção de que o esforço realizado está sendo valorizado, explica Tatiana.Benefícios pesamAo comparar modalidades de contratação, 38% dos brasileiros apontaram os benefícios como fator decisivo. O percentual supera os 35% que citaram a remuneração líquida.O resultado reforça a relevância de itens como vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e programas de bem-estar.Na avaliação dos pesquisadores, a escolha de uma vaga está cada vez mais relacionada ao pacote completo oferecido pela empresa e não apenas ao contracheque no fim do mês.Profissionais mais velhos são os menos felizesO levantamento também contraria uma percepção comum do mercado.Frequentemente vista como menos comprometida, a geração Z (1997 e 2012) registrou o maior índice de alegria entre todos os grupos avaliados, com nota média de 7,0 em uma escala de 0 a 10.Segundo Tatiana Romero, muitos jovens respondem bem quando encontram propósito, desafios e oportunidades de desenvolvimento.“Se você dá para eles uma atividade que gera conexão, que gera propósito, que gera um desafio, eles superam todas as expectativas e trazem soluções e resultados”, afirmou.Na direção oposta, a Geração X (1965 – 1980) e os baby boomers (1946 e 1964) apresentaram os menores índices de alegria, com nota média de 6,3, além da maior distância entre a percepção dos trabalhadores e a dos profissionais de RH.Para a executiva, o resultado pode estar relacionado a fatores como etarismo e menor valorização dos profissionais mais experientes em algumas organizações.