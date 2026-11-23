Com atuação e dramaturgia de Sahel Oliveira, solo do Grupo Fome será apresentado às 20h, com entrada gratuita

Um circo decadente, comandado por um empresário tirânico, onde corpos e histórias são transformados em atrações. É nesse ambiente que se desenvolve “Terra de Sal”, espetáculo solo do Grupo Fome, que estreia nesta segunda-feira (23), às 20h, no Teatro Américo Alvarez, localizado na Avenida Ramos Ferreira, nº 1572, Centro de Manaus. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 16 anos.

Com atuação e dramaturgia de Sahel Oliveira e direção artística de Henrique Campelo, a montagem surge a partir de uma perspectiva histórica e social e aborda a maneira como a sociedade trata pessoas que estão fora dos padrões considerados normais, evidenciando a discriminação relacionada a características físicas, cognitivas e comportamentais. A obra também questiona a falta de oportunidades e de visibilidade para esses grupos.

A ideia do espetáculo surgiu de uma pesquisa acadêmica desenvolvida por Sahel Oliveira e Henrique Campelo. Ao longo dos últimos quatro anos, Sahel investigou a ausência de pessoas com deficiência e neurodivergentes em posições de destaque no meio artístico.

Durante o processo, a peça também se aproxima da história dos chamados circos de horrores e dos espetáculos de exibição humana, nos quais pessoas com deficiência e indivíduos com características consideradas incomuns eram apresentados como atrações. Entre as referências está Phineas Taylor Barnum, empresário norte-americano associado à exploração comercial dessas práticas.

A pesquisa artística também incorpora influências do Movimento Pânico, associado aos artistas Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky e Roland Topor, e do teatro de horror do Grand-Guignol, representado pelo dramaturgo francês André de Lorde. Essas referências atravessam a construção estética e dramatúrgica da peça, explorando o grotesco, o absurdo, o exagero, o horror e a provocação como recursos cênicos para produzir estranhamento e questionar as relações entre espetáculo, exploração e exclusão.

Vivências teatrais com Jorge Bandeira

Além das apresentações, o projeto “Terra de Sal” promoveu três vivências teatrais gratuitas com o artista e facilitador Jorge Bandeira, nos dias 3 de outubro, 14 e 20 de novembro, em diferentes regiões de Manaus.

A primeira atividade aconteceu na Casa Teatro Taua-Caá, localizada no bairro Santa Etelvina. A vivência foi dedicada a experimentações a partir do Teatro Pânico, nas quais os participantes exploraram práticas teatrais grotescas.

A segunda foi na Fundação Tarumã, localizada na Avenida Praia do Futuro, nº 446, bairro Tarumã, zona oeste da cidade. A vivência convidou o público a experimentar, explorar e descobrir possibilidades de criação por meio do teatro.

A terceira ocorreu na última sexta-feira (20/11), na sede da AIHHUAM, na Rua Penetração, nº 1, bairro São José Operário, e foi voltada a artistas, estudantes, pesquisadores e pessoas interessados em teatro a partir de 14 anos. A atividade incluiu práticas teatrais e uma roda de conversa sobre os movimentos artísticos negros na cidade.

As atividades formativas integram a proposta do Grupo Fome de promover encontros e ampliar o acesso à criação artística em diferentes espaços da cidade.

Outras apresentações e acessibilidade

Após a estreia no Teatro Américo Alvarez, “Terra de Sal” terá mais duas apresentações em Manaus. No sábado (28/11), às 20h, o espetáculo será encenado na Casa Teatro Taua-Caá, localizada na Rua Santa Eliana, nº 19, bairro Santa Etelvina, zona norte. No dia 1º de dezembro, às 20h, a montagem retorna ao Teatro Américo Alvarez, no Centro.

Todas as apresentações contarão com audiodescrição, interpretação em Libras e equipe de mediação de acessibilidade, ampliando as possibilidades de participação do público. O acesso é gratuito.

O Grupo Fome é um coletivo artístico de Manaus que tem como princípios a acessibilidade cultural e a descentralização de manifestações artísticas e atividades formativas.

O coletivo reconhece a importância de ocupar espaços culturais para além das regiões centrais de Manaus, considerando a diversidade de territórios que constituem a cidade. Para o grupo, desenvolver atividades em diferentes regiões também significa fortalecer o direito à cultura, ampliando as possibilidades de acesso, participação e criação artística. A proposta é fazer com que a cultura não fique restrita a determinados espaços, mas circule, alcance diferentes públicos e promova encontros em diversas partes da cidade.

Equipe de criação e produção

“Terra de Sal” tem direção artística, produção executiva e cenografia de Henrique Campelo, com consultoria artística de Wellington Dias. A criação e a consultoria de iluminação são assinadas por Anna Ângelo, Lannah Braga e Taís Vieira. O figurino é de Dione Maciel, a maquiagem de Mayara Cabral, os adereços de Auzamira dos Santos e a trilha sonora de João Amorim.

A equipe também conta com Árlisson Cruz na assistência administrativo-financeira, Jorge Bandeira na facilitação das atividades formativas, Ísis de Manaus e Abraão Leão na mediação cultural, além de Ivana Andrade, Gutto e Suellen Campos na assistência de produção. A identidade visual é assinada por Isadora Lêda e Erick Lêda, com assessoria de imprensa de Manuella Barros.

A consultoria de acessibilidade é de Gorete Lima, a audiodescrição de Maria Fernanda Carmim, a mediação de acessibilidade de Lay Souza e a interpretação em Libras de Ainã Palheta. O relatório técnico é de Ananda Guimarães.

O projeto “Terra de Sal” foi contemplado pelo Edital de Multilinguagens 2025, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

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