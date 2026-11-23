O prazo de inscrições para as 829 vagas temporárias de recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Amazonas está chegando ao fim. Os interessados têm até as 23h59 da próxima quarta-feira (25/11) para participar do processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Cesgranrio. As oportunidades exigem ensino fundamental completo e estão distribuídas por municípios de todo o estado.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho, registrar informações nos dispositivos eletrônicos de coleta e participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.

A duração estimada do contrato é de até seis meses, podendo ser prorrogada conforme as necessidades da operação, observado o prazo máximo de até quatro anos. Os recenseadores receberão salário mensal de R$ 1.741,00, além de pagamento por produtividade (até podendo chegar até R$ 2.629,00), calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados. O edital informa o recenseador pode alcançar retribuição mensal máxima prevista de R$ 4.370,00 (salário mensal, mais produtividade). Também estão previstos benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e auxílio para custeio dos deslocamentos.

As vagas para recenseador estão distribuídas por municípios de diferentes regiões do Amazonas. Entre os municípios-sede com maior número de oportunidades estão Careiro (39 vagas), Itacoatiara (36), Manacapuru (35), Manaus (31), Autazes (30), São Gabriel da Cachoeira (28) e Tefé (27). A distribuição contempla vagas de ampla concorrência e vagas reservadas para pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme os critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo contará com prova objetiva marcada para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

O edital completo, com informações sobre vagas por município, locais de prova e demais regras da seleção, está disponível no site da Fundação Cesgranrio.

Serviço

Processo Seletivo Simplificado – Recenseador do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola

Vagas no Amazonas: 829

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Prazo final de inscrição: 25 de novembro de 2026, às 23h59

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Remuneração: R$ 1.741,00 mensais, mais pagamento por produtividade

Auxílio-alimentação: R$ 1.192,00 mensais

Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h

Inscrições e edital: Fundação Cesgranrio

Os candidatos podem consultar a relação completa de vagas por município e modalidade de concorrência no quadro abaixo.