O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou o ATP Finals pela primeira vez na carreira ao derrotar o número 1 do mundo, o alemão Alexander Zverev, na final disputada neste domingo (23), em Turim, na Itália. Alcaraz selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (9/7), em duas horas de partida na Inalpi Arena.

O espanhol de 23 anos, atual número 3 no ranking mundial, é o quarto tenista na história do circuito a vencer os quatro torneios de Grand Slam e o ATP Finals, juntando-se a Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Em uma temporada na qual ficou quatro meses afastado devido a uma lesão no punho, que o impediu de disputar Roland Garros e Wimbledon, Alcaraz encerra o ano em grande estilo, conquistando três títulos seguidos: o ATP 500 de Viena, o Masters 1000 de Paris e, agora, o Finals.

No início de outubro, ele também conquistou outro ATP 500, em Tóquio, antes de decepcionar na sequência ao ser eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai pelo belga Zizou Bergs, então número 39 do mundo.

Durante esta semana em Turim, Alcaraz teve problemas na coxa esquerda, o que levanta dúvidas sobre seus planos imediatos e se ele estará, de fato, com a Espanha na fase final da Copa Davis, que acontece na semana que vem em Bolonha, também na Itália.

Mas este domingo era o momento de saborear o título do ATP Finals, torneio que tradicionalmente reúne os oito melhores jogadores de cada temporada.

“É um troféu que venho buscando há muito tempo. Esta semana, joguei um tênis de altíssimo nível todos os dias. Tivemos problemas esta semana, houve dificuldades e passamos por momentos muito difíceis”, admitiu Alcaraz após a vitória na final.

Comparado a Nadal desde o início de sua carreira, o jovem espanhol consegue agora um feito que escapou de seu ilustre compatriota, que perdeu as duas decisões de ATP Finals que disputou (2010 e 2013).

Os últimos dez campeões do ATP Finals:

2026: Carlos Alcaraz (ESP)

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRV)

2022: Novak Djokovic (SRV)

2021: Alexander Zverev (ALE)

2020: Daniil Medvedev (RUS)

2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2018: Alexander Zverev (ALE)

2017: Grigor Dimitrov (BUL)

Maiores vencedores do ATP Finals: