Presidente do BC, Gabriel Galípolo
CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira (23) que a prioridade para a instituição é o controle da inflação.
“Tentamos muito cumprir o nosso mandato, que é de estabilidade de preços, perseguindo os mandatos de menor relevância. […] Mas está muito claro que se só couber um, o mandato é de estabilidade de preços. Esse é o nosso mandato principal”, afirmou Galípolo em evento promovido pelo Itaú.
Na prática, isso significa que o BC pode manter ou elevar os juros básicos do país (Selic) pelo tempo necessário para conter a inflação, buscando evitar uma alta persistente e generalizada dos preços e preservar o poder de compra da população.
A afirmação vem duas semanas antes da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano, momento em que o colegiado deve definir a Selic e trazer novos sinais sobre o futuro da taxa, em meio às indicações de desaceleração da economia e inflação acima da meta do BC.
*Esta reportagem está em atualização.
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