Presidente do BC, Gabriel GalípoloCLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDOO presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira (23) que a prioridade para a instituição é o controle da inflação.“Tentamos muito cumprir o nosso mandato, que é de estabilidade de preços, perseguindo os mandatos de menor relevância. […] Mas está muito claro que se só couber um, o mandato é de estabilidade de preços. Esse é o nosso mandato principal”, afirmou Galípolo em evento promovido pelo Itaú.Na prática, isso significa que o BC pode manter ou elevar os juros básicos do país (Selic) pelo tempo necessário para conter a inflação, buscando evitar uma alta persistente e generalizada dos preços e preservar o poder de compra da população.A afirmação vem duas semanas antes da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano, momento em que o colegiado deve definir a Selic e trazer novos sinais sobre o futuro da taxa, em meio às indicações de desaceleração da economia e inflação acima da meta do BC.*Esta reportagem está em atualização.Agora no g1