O Amazonas registrou o terceiro maior índice de inadimplência entre a população adulta do Brasil em outubro de 2026. De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, 61,48% dos adultos amazonenses estão com o nome negativado, ficando atrás apenas do Amapá (64,79%) e do Distrito Federal (62,72%), divulgado nesta segunda-feira (23). -+

O estado também figura entre os que tiveram maior alta proporcional na passagem de setembro para outubro, com avanço de 0,34%. Em números absolutos, o total de consumidores endividados no Amazonas passou de 1.855.178 em setembro para 1.861.566 em outubro — um acréscimo de 6.388 pessoas na lista de restrição ao crédito em apenas um mês.

No perfil do endividamento local, o setor financeiro lidera as pendências. Bancos e cartões de crédito concentram 25,6% das dívidas no estado, seguidos pelo varejo (20,5%) e pelas financeiras (19,9%).

Panorama nacional

Em todo o país, o número de inadimplentes chegou a 84,6 milhões em outubro, o que representa 51,32% da população adulta brasileira. A alta mensal foi de 0,4%, marcando o 22º mês consecutivo de crescimento do indicador. Apesar da sequência de aumentos, os dados apontam desaceleração no ritmo anual: enquanto o total de negativados cresceu 10% entre outubro de 2024 e outubro de 2025, a variação acumulada nos 12 meses encerrados em outubro de 2026 caiu pela metade, ficando em 5,1%.

Ao todo, o Brasil soma 358,5 milhões de débitos ativos (alta mensal de 1,6%), que totalizam R$ 611 bilhões (+2,3%). O valor médio das dívidas por consumidor subiu 1,9% em relação a setembro, atingindo R$ 7.225,61.

O levantamento mostra que o avanço da inadimplência atingiu 21 das 27 unidades federativas na comparação mensal, liderado por Pará, Tocantins e Rio Grande do Norte. Apenas seis estados apresentaram redução no período: Piauí, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O post Amazonas tem o terceiro maior índice de inadimplência do país apareceu primeiro em Portal Você Online.