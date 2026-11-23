O governo brasileiro está buscando apoio para que a Argentina presida a comissão de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). A informação foi publicada pelo portal argentino e repercutida nesta segunda-feira (23).
Segundo o Itamaraty, houve uma reunião do ministro Mauro Vieira com a vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O encontro foi confirmado pelo órgão brasileiro.
De acordo com o portal argentino, a movimentação do governo brasileiro tem como objetivo ampliar sua influência no órgão. O contexto é de divergências com Washington sobre segurança regional.
Fonte: Jovem Pan
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