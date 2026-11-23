O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Adjuto Afonso (União Brasil), destacou a aprovação de R$ 2,9 milhões do Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fema) para atualizar o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Sub-Região do Purus. O recurso foi aprovado durante a 129ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemaam), realizada na quinta-feira (19), na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Para Adjuto Afonso, a atualização do ZEE, após 15 anos sem revisão, representa um avanço para o desenvolvimento da região, ao possibilitar novas oportunidades econômicas e geração de renda para as famílias amazonenses.

“Defendo o Zoneamento Ecológico-Econômico há anos, pois acredito na necessidade de criar novas matrizes econômicas e diversificar as atividades produtivas, reduzindo a dependência do Polo Industrial de Manaus. O zoneamento é um instrumento importante para ampliar as oportunidades e garantir mais competitividade às famílias do interior do estado”, afirmou o parlamentar.

A atualização contempla os municípios de Pauini (a 925 quilômetros de Manaus), Lábrea (a 852 quilômetros da capital), Canutama (a 614 quilômetros), Tapauá (448,49 km) e Boca do Acre (1.404 km). A região reúne quatro importantes eixos rodoviários, como a BR-317, a BR-364, a BR-319 e BR-230, que favorecem a conexão do Amazonas com o Centro-Sul do país.

O chefe do Departamento de Diversificação Econômica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), José Sandro Mota Ribeiro, destacou que o zoneamento proporcionará maior segurança jurídica aos pequenos produtores, facilitando o acesso ao crédito rural e incentivando a agricultura familiar sustentável.

“Com o mapeamento e a titularização da terra, o pequeno produtor poderá buscar financiamento no Banco da Amazônia (Basa) e na Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), utilizando a propriedade como garantia, além de se tornar um importante agente de fiscalização contra queimadas e desmatamento em sua área. O ZEE organiza os espaços destinados às atividades econômicas e à preservação ambiental, fortalecendo a agricultura familiar e garantindo o crescimento sustentável do Estado”, pontuou Sandro Mota.

Projeto

A Embrapa Acre será responsável pela execução do projeto, que terá a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) como instituição proponente. Com duração prevista de 26 meses, o trabalho será dividido em duas etapas, entre janeiro de 2027 e fevereiro de 2029. Somada à contrapartida da Embrapa Acre, a iniciativa contará com investimento total de R$ 4,9 milhões.

A primeira etapa prevê o diagnóstico e a elaboração de cenários para os cinco municípios. Na segunda, serão consolidados o mapa final, as diretrizes de gestão e uma cartilha informativa para a população. Durante todo o processo, povos indígenas e comunidades tradicionais serão consultados, em cumprimento à Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A reunião também contou com a presença do secretário da Sema e presidente do conselho, Miqueias Santos; da secretária executiva de Gestão da Sema, Ana Maria Paiva; e de representantes de outros órgãos, entre eles Francimar de Araújo Mamed, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Elvis Caldas Neves, representando o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), além de outros participantes.

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