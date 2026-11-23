O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promove, nesta terça-feira (24/11), a partir das 8h, a visitação do leilão de sucatas servíveis, destinada somente às empresas previamente credenciadas perante a instituição. A inspeção pode ser feita até quinta-feira (26/11), na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Neste certame, serão disponibilizadas 122 sucatas, sendo 177 motocicletas e 25 carros, destinadas somente às empresas especializadas no ramo de sucatas, com o objetivo apenas para o uso das peças, podendo até mesmo alguns motores serem utilizados em outros veículos de maneira documentada.

O gerente operacional do Detran-AM, delegado Antônio Rondon, destaca a importância dessa modalidade de certame. “Esses veículos estão há algum tempo no nosso parqueamento, e para evitar um possível dano ambiental, o Detran Amazonas promove essa modalidade de leilão”, destaca.

Credenciamento

O gerente operacional informa, ainda, como funciona o credenciamento para a participação desse leilão. “As empresas interessadas devem previamente se credenciar junto ao Detran Amazonas, onde nesse leilão, somente as já credenciadas poderão participar”, ressalta Rondon.

O leilão continua sendo realizado exclusivamente on-line e acontecerá na sexta-feira (27/11), com início dos trabalhos marcado para as 9h, no site www.wrleiloes.com.br.

Para mais detalhes, basta acessar o site institucional do Detran-AM (detran.am.gov.br), clicar em “Acesso à informação”, “Publicações”, em seguida aba Leilões, e por fim, acessar o “Edital de chamamento Público 05/2026”.