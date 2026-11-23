Para ampliar as oportunidades de negociação e facilitar o acesso dos brasileiros às condições especiais do Feirão Serasa Limpa Nome, a Serasa inicia sua megaoperação de atendimento telefônico gratuito por meio do Alô Serasa. Entre 26 de novembro e 03 de dezembro, consumidores de todo o Brasil poderão negociar suas dívidas pelo telefone 0800 591 5161, com atendimento personalizado das 8h às 20h. Ao todo são mais de 6 milhões de ofertas de até R$ 50 na região Norte.

A iniciativa é uma alternativa para quem prefere conversar diretamente com um atendente na hora de negociar suas dívidas, aproveitando o momento para tirar dúvidas e conhecer todas as condições disponíveis. Desde a primeira edição do Alô Serasa, o canal realizou mais de 120 mil atendimentos, reforçando a importância de oferecer diferentes formas de acesso à renegociação de dívidas.

“Atualmente há mais de 1,8 milhão inadimplentes e muitos amazonenses não podem sair de casa para ir presencialmente a uma agência dos Correios, temem golpes online ou têm dificuldade para acessar o app ou site da Serasa. Por meio do atendimento telefônico, é possível oferecer um atendimento mais próximo a esses consumidores”, comenta Daniel Nure, coordenador das operações do Alô Serasa.

Mais de 6 milhões de oportunidades que podem ser negociadas por até R$50

O Feirão Serasa Limpa Nome reúne mais de 15 milhões de ofertas no Amazonas e, dessas, mais de 1,8 milhão podem ser quitadas por até R$ 50. Se pagamento for feito via Pix, há a possibilidade baixa instantânea da negativação, além do incremento da pontuação de crédito (Serasa Score) imediatamente.

Além disso, durante o Feirão, é possível consolidar todas as ofertas em um único boleto, dependendo dos credores de cada uma das dívidas. Dessa forma, o consumidor pode reunir diferentes acordos em um só documento, com uma única data de vencimento e uma única forma de parcelamento, o que simplifica o acompanhamento dos pagamentos e a organização financeira.

Alerta para golpes

A Serasa reforça a importância de atenção redobrada com números suspeitos para evitar golpes e fraudes. O canal 0800 591 5161 apenas recebe chamadas dos consumidores, ou seja, não telefona para ninguém para negociar dívidas. “Se o número for diferente ou parecido, com apenas um ou dois algarismos diferentes e estiver ligando para você, esse não é o atendimento oficial”, orienta Nure.

A Serasa reforça que o canal 0800 foi aberto em caráter excepcional para atuar exclusivamente na negociação de dívidas e assuntos relacionados ao Feirão Limpa Nome, durante os dias 26 de novembro e 03 de dezembro. Outros serviços podem ser respondidos pelo telefone 3003-6300 ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096, de segunda a sexta-feira durante todo o ano.

Para saber mais sobre a ação “Alô, Serasa”, acesse:

https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/alo-serasa/

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.