Caio Jefferson Santos da Gama, de 37 anos, está sendo procurado por tentativa de homicídio contra três pessoas, de 29, 32 e 41 anos. A imagem foi divulgada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta segunda-feira(23), por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com as investigações, o suspeito e uma das vítimas são proprietários de terrenos vizinhos, localizados na rua Brasileirinho, bairro Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. No dia 25 de outubro deste ano, os dois se encontraram por acaso no local, ocasião em que Caio teria iniciado uma discussão com o vizinho, acusando-o de furtar peças de um carro abandonado que estava em seu terreno.

Durante o desentendimento, uma amiga da vítima tentou intervir e foi atingida com um soco no rosto. Em seguida, o suspeito teria utilizado uma garrafa de vidro quebrada para ferir o vizinho, a amiga dele e outro homem, que também estava no local. As vítimas são o vizinho, sua amiga e o companheiro dela.

Denúncias

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Caio Jefferson Santos da Gama pode entrar em contato pelos números (92) 98409-3030, disque-denúncia do 30º DIP; 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.