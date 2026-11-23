Em dois dias, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu 156 focos de incêndio florestal no estado, no âmbito da Operação Amazonas Mais Verde, lançada em maio pelo governador Roberto Cidade. As ações também foram intensificadas em Parintins, onde as equipes ampliaram os trabalhos de combate.

Nos dias 21 e 22 de novembro, os bombeiros atenderam 27 ocorrências de incêndio. No primeiro dia, foram 72 focos florestais, um na capital e 71 no interior, e 16 ocorrências, sendo 10 urbanas e seis florestais. No dia 22, foram combatidos 84 focos, todos no interior, e registradas 11 ocorrências: cinco incêndios urbanos na capital e seis florestais no interior.

A operação realiza ações em 35 municípios e conta com 36 bases distribuídas entre a capital e o interior: 26 fixas e 10 temporárias. A estrutura inclui ainda 70 viaturas de combate a incêndio.

O CBMAM dispõe de 926 militares, dos quais 836 integram os grupamentos e 90 estão mobilizados pela operação. Diariamente, 244 militares estão em serviço: 199 dos grupamentos e 45 da operação.

As equipes também contam com 247 integrantes do Prevfogo, do Ibama; 26 da Força Nacional; 225 brigadistas municipais; e 171 brigadistas das secretarias municipais de Meio Ambiente. Com o apoio desses profissionais, o efetivo mobilizado chega a 1,5 mil pessoas.

Ações na estiagem

Boletim atualizado nesta segunda-feira (23/11) aponta que, entre 1º de junho e 22 de novembro, o CBMAM combateu 26.571 focos de incêndio no Amazonas: 4.872 na capital e 21.699 no interior. No período de 1º de julho a 22 de novembro, o estado registrou 8.861 focos de calor, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O levantamento também indica que 54 municípios estão em Situação de Emergência e oito em alerta, com 169.733 famílias atingidas pela estiagem. Entre as medidas estaduais estão o reforço das equipes, a contratação de brigadistas, a fiscalização ambiental e o envio de ajuda humanitária. Segundo o boletim, cerca de 1,5 mil servidores, entre bombeiros militares e brigadistas, atuam nas ações, com apoio de cinco aeronaves.

Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros