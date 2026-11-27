Parlamentares reagiram à escolha de Trabuco para o comando da Fazenda. O senador Davi Alcolumbre afirmou que vê com ‘otimismo a escolha do banqueiro’.

Já o senador Lindbergh Farias disse esperar que o ‘momento Joaquim Levy’ não se repita.

As declarações foram divulgadas em meio à repercussão da indicação do banqueiro para o setor financeiro do governo.

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