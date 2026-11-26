Uma falha no fornecimento de energia elétrica atingiu diversos bairros de Manaus e outros sete municípios do interior do Amazonas nesta quinta-feira (26). A interrupção deixou milhares de consumidores sem luz, afetando residências, estabelecimentos comerciais e serviços essenciais na capital e na região metropolitana.

Em nota, a Âmbar Energia — responsável pela distribuição no estado — informou que a ocorrência teve origem externa à sua rede local, apontando que a falha ocorreu no Sistema Interligado Nacional (SIN), rede que conecta as usinas geradoras aos distribuidores em todo o país.

Segundo a Âmbar Energia, o desligamento ocorreu às 15h35 e afetou também Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara, Silves e Itapiranga.

Equipes técnicas da concessionária e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) atuaram para identificar a causa da instabilidade e iniciar os procedimentos de recomposição das cargas de forma gradual, priorizando áreas críticas e hospitais antes da normalização completa do serviço.

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