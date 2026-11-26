Com o tema “O Protagonismo Feminino na Formação Continuada”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou, nesta quarta-feira (25), a 2ª edição da Revista Tapiri de Socialização de Práticas Formativas, destacando experiências, pesquisas e práticas pedagógicas desenvolvidas por profissionais da rede municipal de ensino. O evento aconteceu na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), na rua Maceió, durante o encerramento da 12ª Socialização de Práticas Formativas (SPF).

O lançamento representa mais uma iniciativa de valorização dos educadores e de divulgação dos conhecimentos construídos a partir dos programas, projetos e ações de formação continuada ofertados pela DDPM. Nesta edição, a revista também passa a contar com o número International Standard Serial Number (ISSN), código internacional de identificação de publicações seriadas.

Para o subsecretário de Políticas Educacionais, doutor Tharcísio Anchieta, a iniciativa fortalece a formação dos profissionais e reconhece o trabalho desenvolvido pelas mulheres na educação e na formação profissional.

“Esse setor é composto, em aproximadamente 90%, por mulheres, que contribuem com seu trabalho e conhecimento há muito tempo. Por isso, decidimos dar visibilidade, nesta edição da revista, à atuação dessas profissionais, que são tão importantes para a formação continuada dos professores da rede municipal de Manaus”, acrescenta Tharcísio.

Organizada de forma colaborativa e inspirada na cultura amazônica, a Revista Tapiri reúne diferentes produções em seções temáticas, como Casa de Farinha, com entrevistas e videocast; Ajuri, com trabalhos apresentados na 11ª Socialização de Práticas Formativas; Tipiti, com relatos de experiências de cursistas; e Sumaúma, dedicada à homenagem de educadoras que se destacam na formação continuada. A publicação também conta com as seções Paneiro, Poronga, Pavulagem e Oca da Memória, que valorizam a produção acadêmica, os registros formativos e a história das mulheres que contribuíram para a trajetória da DDPM.

Entre os trabalhos apresentados está o projeto “Formação Equipe Gestora do Programa de Tutoria Educacional”, desenvolvido pela gestora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Renata Holanda, Talita Costa. Para ela, receber a formação de tutoria foi uma experiência nova e representou o pontapé inicial para a divulgação do trabalho realizado na unidade, não apenas como gestão, mas envolvendo toda a equipe escolar.

“Foi uma grande oportunidade de apresentar as oficinas que desenvolvemos e compartilhar nossas experiências com outras escolas. Uma das primeiras oficinas surgiu durante a formação de tutoria com a minha tutora, Lívia. Foi muito importante participar desse processo, porque nos permitiu mostrar a outras escolas que é possível desenvolver um trabalho coletivo, com a participação e o envolvimento de toda a equipe”, completa Talita.

Para a formadora Lívia Aguiar, a experiência foi muito positiva. Depois que a atuação na escola foi concluída, a gestora deu continuidade às ações e desenvolveu novas iniciativas, que agora também estão sendo apresentadas na revista como resultado desse processo formativo.

“Quando fui à escola, não sabia qual gestora iria encontrar, mas tive a felicidade de conhecer a Talita, que abraçou não apenas a formação das professoras em sala de aula, mas também a formação da equipe gestora. Ela compartilhou ideias que já tinha desenvolvido e encontrou, por meio do programa de tutoria, a oportunidade de ampliar esse trabalho”, acrescenta Lívia.

Publicação

A Revista Tapiri 2026 será disponibilizada nos formatos impresso e digital, com acesso por meio do acervo da Biblioteca Digital da Semed. A distribuição também ocorrerá nas Divisões Distritais Zonais (DDZs), em eventos formativos e nas plataformas institucionais da secretaria, ampliando a circulação das experiências e dos conhecimentos produzidos pelos profissionais da educação municipal.

O organizador Therêncio Corrêa destacou a importância de valorizar o protagonismo feminino na educação, especialmente na educação básica, setor historicamente marcado pela predominância de mulheres.

“Dar destaque a esse protagonismo na nossa revista é uma forma de mostrar a todos o quanto essas profissionais são importantes. Queremos reconhecer a contribuição significativa das mulheres na gestão e na educação que desenvolvemos, especialmente na construção e execução das políticas públicas educacionais em Manaus”, ressaltou.

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