Uma vigília de oração organizada por apoiadores de Jair Bolsonaro terminou em discussão e agressões entre os próprios presentes em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, no fim de semana (21 e 22 de novembro de 2026).

Simpatizantes e lideranças religiosas, como o ex-candidato Kelmon Luís Souza (Padre Kelmon), participavam de atos e orações pela recuperação de Bolsonaro diante da unidade hospitalar.

A mobilização teve como objetivo fazer orações pela recuperação de Bolsonaro, que se encontra na unidade de terapia intensiva (UTI) devido a um diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Mas ao invés de orações, o que se viu foi muito soco e pontapé, além de agressões verbais que não fica nem bem para os apoiadores “terrivelmente evangélicos”.

O “porradal” comeu na noite de domingo (23), poucos depois da chegada de ex-primeira dama. Michelle Bolsonaro, que estava saracoteando em Israel e foi acusada de “abandono de incapaz”, ao deixar o maridão nas mãos de uma filha. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de pessoas batendo boca, trocando acusações e relatando supostas agressões físicas.

No Entanto, até a tarde desta quarta-feira (25) ninguém explicou o motivo da briga. Talvez, quem sabe, tenha sido uma “guerra santa” entre os “terrivelmente evangélicos” e os “terrivelmente católicos”, irmanados pelas orações para curar Bolsonaro. Será?

Falso profeta

Durante o desentendimento, um dos envolvidos acusa outro hem de tê-lo atingido com um soco e o chama de “falso profeta”. Nos vídeos é possível ouvir um home gritando.

— Falso profeta! Falso profeta! E esse tapa vai ter um preço pra tudo, viu irmão! Esse tapa vai ter um preço pra tu, bispo do capeta! Olha o murro que o cara me deu, rapaz. Ele é um falso profeta? Não rapaz, ele é um bandido!

Não tem nem igreja

Falso Tudo leva a crer que o motivo da pancadaria foi o bispo fake, Kelmon. Isso porque um outro homem grita:

— Ele não é nada! Não tem nem igreja, esse cara! Pode filmar, ele é falso profeta!

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Muitos participantes da vigília ameaçam ir à delegacia. Outros participantes pediram calma e orações para conter os ânimos.

Padre fake é barrado

O ex-candidato à Presidência Padre Kelmon (PL-SP) foi impedido de visitar Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, em Brasília, na manhã deste sábado (21).

A recepção do hospital alegou necessidade de autorização judicial para o acesso ao ex-presidente, que está internado desde sexta-feira (20) com uma obstrução parcial do intestino delgado.

Missa no rito bizantino

Venha participar deste momento de oração e fé pela vida e pela saúde do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro”, disse ele ao anunciar o encontro.

Segundo o político, que também se candidatou em 2026, mas ao cargo de deputado federal, a missa será no “rito bizantino”.

Sem previsão de alta

O ex-presidente buscou atendimento médico após sentir fortes dores e apresentar distensão abdominal.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, com quadro de saúde considerado estável, apresentando melhora discreta e sinais de retomada do funcionamento do intestino, mas sem previsão de alta.

Mais 800 empregos

O grupo J.Toledo iniciou nesta terça-feira (24 de novembro) a produção nacional de quadriciclos da Segway Powersports no polo industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A fábrica tem capacidade instalada para produzir até 1,2 mil quadriciclos por mês, além de 20 mil motocicletas de baixa, média e alta cilindradas. A planta ocupa 110 mil metros quadrados e mantém aproximadamente 800 trabalhadores.

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A empresa não informou, no anúncio, o volume do investimento nem a criação imediata de novos postos de trabalho.

1 milhão de motocicletas

Com 34 anos de atuação no Brasil, o grupo J.Toledoinforma já ter produzido quase 1 milhão de motocicletas.

A sede administrativa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, continuará responsável pelas atividades comerciais, pela gestão da rede e pela distribuição dos veículos.

ZFM vive bom tempo

O superintendente Leopoldo Montenegro relacionou o novo produto ao período de transição da reforma tributária e ao desempenho recente do polo industrial de Manaus.

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— Parabéns ao grupo pelo investimento e por acreditar neste novo momento da Zona Franca de Manaus, que com certeza será ainda mais propício ao ambiente de negócios da nossa região –, afirmou.

A hora do PIM

De fato, o Polo Industrial de Manaus (PIM) acumulou faturamento de R$ 188,79 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, crescimento de 11,02% sobre o mesmo período do ano anterior.

O emprego médio mensal chegou a 132.695 trabalhadores no período, segundo os indicadores mais recentes da Suframa.

Que vergonha, Rio!

Eduarda Campopiano e Lucas Pavanato: Homenagem a dois inimigos da democracia

Em meio à forte repercussão negativa e à mobilização contrária, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro concedeu, nesta terça-feira (24), medalhas à deputada estadual eleita Eduarda Campopiano e ao deputado federal eleito Lucas Pavanato, ambos do PL, bolsonaristas de extrema direita e dos mais raivosos.

Eduarda recebeu a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga, enquanto Pavanato foi condecorado com o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, considerada a maior honraria do Legislativo carioca.

Mobilização contra

A escolha da honraria que leva o nome de Chiquinha Gonzaga à deputada paulista provocou críticas de vereadores, artistas e movimentos feministas, além de uma mobilização nas redes sociais para tentar barrar a entrega da honraria que já ultrapassou as 500 mil assinaturas.

Inimiga das feministas

Campopiano, que se apresenta publicamente como “a maior inimiga das feministas” e já fez declarações questionando a existência do feminicídio, foi escolhida para receber uma medalha que leva o nome de uma artista reconhecida por sua atuação em defesa dos direitos das mulheres.

Fascistóide

Pavanato é aquele extremista de direita cuja principal prioridade na Câmara dos Deputados será “impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consiga governar nos próximos quatro anos”.

A declaração foi feita em entrevista ao portal BNews, na quinta-feira (12), ao comentar a estratégia da oposição para a próxima legislatura, que começa em fevereiro de 2027.

— A prioridade é não deixar o Lula governar. Eu tenho certeza que o Lula vai tentar destruir o país de todas as formas. É isso que o PT sabe fazer desde que eles eram oposição, como governo mais ainda –, declarou o deputado.

LEI BENÍCIO – De autoria de Eduardo Braga, projeto avança no Senado e prevê novas regras para segurança de crianças em hospitais

Eduardo Braga com os pais do garoto Benício, morto por erro médico

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (25) o Projeto de Lei 2107/2026, denominado Lei Benício, que fixa diretrizes para a segurança de pacientes pediátricos nos serviços de saúde do país. A matéria, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), foi apresentada após a repercussão do caso do menino Benício Xavier de Freitas, que faleceu em um hospital de Manaus decorrente da administração incorreta de medicação por via endovenosa durante atendimento emergencial.

A matéria, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), foi apresentada após a repercussão do caso do menino Benício Xavier de Freitas, que faleceu em um hospital de Manaus decorrente da administração incorreta de medicação por via endovenosa durante atendimento emergencial.

O texto aprovado busca padronizar requisitos mínimos de atendimento para reduzir ocorrências evitáveis no sistema de saúde público e privado.

A fundamentação técnica apresentada por Braga aponta a fragilidade de rotinas sem respaldo legal ao declarar que os critérios técnicos atuais nem sempre são suficientemente claros, exigíveis e fiscalizáveis para impedir falhas em contextos de alta pressão.

— Na emergência pediátrica, a boa intenção não basta. A vida de uma criança exige protocolos rígidos, treinamento específico e a força de uma lei para impedir erros evitáveis –, reforça o líder do MDB no Senado.

ORGULHO

Hope: Representa uma esperança uma esperança para salvar a ararinha azul de extinção

Uma ararinha-azul, uma das espécies de aves mais ameaçadas do planeta, nasceu no final de outubro no Zoológico de São Paulo. O filhote — uma fêmea chamada Hope —, que veio ao mundo por meio de reprodução assistida e manejo genético, foi apresentado nesta terça-feira (24) para a imprensa. image.pngimage.pngExtinta na natureza, a avezinha nasceu em um zoológico de São Paulo. Hope é a primeira ave a nascer em um zoológico no Brasil.

O animal nasceu com 12,4 gramas e precisou de ajuda para sair do ovo, a chamada eclosão. Hope estava mal posicionada e já havia atingido o limite do período de incubação, por isso precisou de auxílio dos biólogos para nascer. Com o nascimento de Hope, agora existem 28 ararinhas-azuis mantidas sob cuidados humanos no Zoo SP. Estima-se que há 330 indivíduos vivos.

VERGONHA

A perseguição que o presidente Donald Trump impõe sobre outros países, entre eles o Brasil, chega a ser desumana e vergonhosa. O governo brasileiro manifestou indignação contra a recomendação dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre a importação de aeronaves e açúcar produzidos no Brasil em nota divulgada na noite desta quarta-feira (25). O Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) recomendou aplicar tarifas sobre aviões e açúcar brasileiros. Segundo o governo brasileiro, a indicação surge após mais de um ano de negociações mantidas sob a Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana.

O governo brasileiro acusa a medida de pressionar mudanças em regras nacionais. “As exigências americanas envolvem o sistema de pagamentos Pix, o comércio digital e acordos comerciais preferenciais”, diz a nota.

OUTRAS PALAVRAS