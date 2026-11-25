EUA propõem novas tarifas contra Brasil e 14 economiasO governo dos Estados Unidos propôs nesta quarta-feira (25) aumentar a tributação sobre o açúcar importado do Brasil e cobrar uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves brasileiras.Além das medidas contra o Brasil, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) anunciou novas tarifas sobre produtos de 14 parceiros comerciais. Segundo o órgão, o objetivo é combater o que considera um “excesso estrutural de capacidade industrial”.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Em relação ao açúcar, o governo americano propôs uma nova tarifa sobre o produto bruto e refinado que excederem as cotas estabelecidas pelos EUA. Atualmente, a cota para o Brasil é de 100 mil toneladas por ano.A nova taxa seria aplicada a todos os países exportadores sujeitos à medida, e não apenas ao Brasil.Segundo o representante comercial americano, Jamieson Greer, que anunciou a medida, ela busca impedir que o açúcar brasileiro entre no mercado americano por meio de outros países para evitar a cobrança.“A mudança proposta daria mais margem para negociar a eliminação dos atos, políticas e práticas irrazoáveis do Brasil e estabelecer condições mais equilibradas para empresas e trabalhadores americanos”, afirmou o funcionário.Como é hojeAtualmente, a tributação do açúcar brasileiro importado pelos EUA funciona da seguinte forma:a importação dentro da cota de 100 mil toneladas tem uma taxa de 25%. Essa porcentagem foi anunciada em julho e passou a valer para diversos produtos brasileiros.as vendas para os EUA que excedem a cota têm tarifa de 37,5%, resultado da soma dos 25% da tarifa adicional com 12,5% de outras tarifas decorrentes de negociações comerciais com o país.Como pode ficarA proposta altera medidas definidas após uma investigação do USTR, que resultou na aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros em julho.Essa investigação levou um ano, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, mecanismo que permite ao governo americano apurar e combater possíveis barreiras comerciais em outros países.No processo, o governo de Donald Trump afirma que o Brasil adota práticas que “oneram ou restringem” o comércio com os EUA, citando temas como o sistema de pagamentos PIX, o acesso ao comércio de etanol, o desmatamento ilegal e a pirataria.Caso a proposta anunciada por Greer nesta quarta-feira entre em vigor, a tarifa de 25% deixaria de ser aplicada e seria substituída por uma cobrança em dólares por kg de açúcar comercializado. Veja o detalhamento na tabela mais abaixo.A nova taxa seria aplicada apenas às vendas que excedessem a cota.Para a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), ainda não está claro como ficaria a tarifa sobre os produtos dentro da cota. A entidade disse que está avaliando o impacto da proposta e não quis enviar um posicionamento ao g1.Veja como é e como vai ficar a tarifa do açúcarO g1 também procurou a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana), o Ministério da Agricultura e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), mas não teve um retorno até a última atualização desta reportagem.Leia também: Ações da Embraer caem mais de 7% após EUA proporem tarifa sobre aviões brasileirosQual a importância dos EUA para o açúcar brasileiroEm valor, os Estados Unidos não estão entre os principais clientes do complexo sucroalcooleiro brasileiro, categoria formada por açúcar, etanol, bioenergia e subprodutos.Segundo dados do Ministério da Agricultura de janeiro a outubro de 2026, os EUA ficaram em 22º lugar no ranking de clientes do setor, com compras totalizando cerca de US$ 147 milhões, ou mais de R$ 863 milhões.Entre os produtos brasileiros vendidos aos EUA, o complexo sucroalcooleiro ficou em 9º lugar em valor exportado.Em volume, os EUA compraram 235,2 mil toneladas, de um total de 24,9 milhões de toneladas embarcadas pelo Brasil ao exterior.Quais são os próximos passos?As novas tarifas sobre o açúcar ainda não entraram em vigor. O governo americano abriu uma consulta pública para receber manifestações sobre as mudanças propostas.Quem quiser participar da audiência pública deverá enviar o pedido de inscrição e um resumo do depoimento até 7 de dezembro de 2026.O prazo para o envio de comentários por escrito termina em 30 de dezembro de 2026.A audiência pública está marcada para 14 de janeiro de 2027.O governo americano ainda não informou quando as novas tarifas poderão entrar em vigor.Saiba mais:EUA propõem novas tarifas sobre 14 países para combater ‘excesso de capacidade industrial’Tarifas de Trump e crise da IA provocam dia de queda em Wall Street